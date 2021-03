"Só posso dizer aquilo que vejo na televisão quando dão os jogos do Chelsea"

O futebolista Diogo Queirós prognosticou hoje maiores dificuldades para a seleção portuguesa de sub-21 no embate de domingo com a Inglaterra e alertou acerca dos talentos dos adversários.

Diogo Queirós antecipou um oponente com "muita qualidade individual", que conquistou o Mundial de sub-20 e o Europeu de sub-19 em 2017 e integra algumas promessas dos principais clubes da "Premier League", num lote encabeçado por Callum Hudson-Odoi.

"Só posso dizer aquilo que vejo na televisão em casa quando dão os jogos do Chelsea. É um jogador com extrema qualidade e que causa muitos desequilíbrios às equipas adversárias. Com certeza estaremos atentos, não só a ele, mas a toda a equipa", frisou o central do Famalicão, sem "revelar nada em específico" para travar a Inglaterra.

"É possível que os ingleses venham ainda com mais força e vontade de dar a volta, após um resultado menos positivo [derrota por 1-0 com a Suíça]. De qualquer forma, vamos encarar o jogo da mesma maneira, tentando impor a nossa identidade e o que queremos para o jogo da melhor maneira", sublinhou o defesa, em videoconferência de imprensa.

Finalistas vencidos em 1994 e 2015, os lusos defrontam a seleção dos "três leões", vencedora em 1982 e 1984, no domingo, no Estádio Stozice, na capital eslovena de Ljubljana, com arbitragem do francês François Letexier.