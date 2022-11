Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Após passar pelo Mundial"2018 e pelo Euro"2020 sem impacto, o jogador do United está finalmente a render na Seleção ao nível do que mostra nos clubes. Para já é uma das grandes figuras do Mundial.

Foi no primeiro jogo do Mundial que Bruno Fernandes atingiu a meia centena de jogos pela Seleção Nacional e, após duas partidas, está a ser a grande figura da equipa das Quinas e uma das maiores da competição até ao momento.