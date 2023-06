Sindicato dos Jogadores apoia Otávio: "Reflexo da fraca cultura desportiva"

Médio da Seleção portuguesa foi assobiado no Estádio da Luz quando entrou em campo, aos 87 minutos. Sindicato dos Jogadores condena o ato dos adeptos.

O Sindicato dos Jogadores Profissionais de Futebol também se mostrou solidário com Otávio e condenou os assobios de que o médio do FC Porto e da Seleção portuguesa foi alvo durante o Portugal-Bósnia, no sábado. Numa mensagem assinada por Joaquim Evangelista, presidente do organismo, lê-se que as vais "ensombraram um momento que devia ser de comunhão e alegria coletiva pela vitória do nosso país" e que "ficou demonstrado, infelizmente, que estes atos são cada vez menos isolados, um reflexo da fraca cultura desportiva e uma falta de respeito para com o jogador e todos os que vestem de Quinas ao peito."

"Força Otávio e obrigado pelo teu contributo e dedicação!", termina o Sindicato.

Otávio entrou em campo aos 87 minutos e alguns adeptos presentes no Estádio da Luz assobiaram o jogador dos dragões. Portugal venceu por 3-0.