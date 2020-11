Sinais positivos de Ronaldo no primeiro treino de Portugal

Depois do susto no Lázio-Juventus, o astro português aparenta estar a 100 por cento.

Parece não haver motivo para alarme com Cristiano Ronaldo na Seleção Nacional. Depois do susto no jogo entre Juventus e Lázio, no último domingo, em que o astro português deixou o relvado aos 76 minutos com queixas físicas, o CR7 apresentou-se esta terça-feira no treino da equipa das quinas, aparentemente sem qualquer limitação.

Fernando Santos dividiu o grupo em dois no relvado da Cidade do Futebol, na preparação para o encontro de quarta-feira com Andorra, de caráter preparatório.

Às 12h30, em conferência de imprensa, o selecionador deverá esclarecer totalmente a situação de Ronaldo, mas os sinais matinais são, por agora, positivos.