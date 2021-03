Sérvio ex-Benfica atira: "Ronaldo pode estar zangado, mas creio que a bola não entrou"

Mitrovic foi o defesa que afastou a bola da baliza e alega mesmo que esta não entrou na totalidade.

Stefan Mitrovic foi o jogador que cortou a bola rematada por Cristiano Ronaldo, já para lá da linha de baliza, aos 90+3' do Sérvia-Portugal. No final do encontro, comentou o lance mais falado do desafio e desvalorizou as queixas da seleção lusa.

Aliás, o antigo central do Benfica vai mesmo mais longe e diz que a bola não entrou. "Ronaldo tem o seu ponto de vista em relação ao lance. Pode estar zangado, mas creio que a bola não entrou", disse o jogador, satisfeito com a recuperação da equipa na segunda parte, depois de estar a perder por 2-0, com dois golos de Diogo Jota.

"Estamos satisfeitos com o resultado no final, acabamos por conseguir um ponto. No entanto, a satisfação não é plena porque a equipa procurou a vitória", comentou, garantindo que a seleção portuguesa estava muito bem estudada, mas que houve pormenores que falharam, sobretudo nos primeiros 45". "Facilitámos nos dois primeiros golos, pois sabíamos que tínhamos de travar as transições deles. Não o fizemos no primeiro tempo, mas mostrámos coragem", reagiu, elogiando a atitude dos colegas, ele que é o capitão de equipa da Sérvia. "Estou muito orgulhoso da equipa, de cada jogador".

A Sérvia defronta agora o Azerbaijão e Mitrovic não admite desatenções. "Para mantermos o nível temos de estar concentrados. Temos de somar o maior números de pontos para estarmos no campeonato do Mundo".