Sérvia goleia Luxemburgo e passa a liderar grupo A

No outro jogo deste sábado, empate no Irlanda-Azerbaijão

A Sérvia assumiu este sábado a liderança no Grupo A da qualificação do Mundial'2022, do qual faz parte Portugal, ao golear (4-1) na receção ao Luxemburgo. A seleção sérvia passa a somar os mesmos 10 pontos da equipa portuguesa, mas tem um goal average (+5) melhor.

A jogar em casa, a Sérvia chegou ao 2-0, na primeira parte, com golos de Mitrovic. Depois do intervalo, o Luxemburgo reduziu por Thill (77'), mas um golo na própria baliza de Chanot (82') e um de Milenkovic (96) fizeram o resultado final.

No outro jogo do grupo A, realizado também hoje, a Irlanda e o Azerbaijão empataram a um golo. Makhmudov inaugurou o marcador aos 45', e Duffy empatou aos 87. A seleção azeri é a próxima adversária de Portugal.