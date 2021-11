Sérvia gelou a Luz e Djokovic explodiu em euforia: ora veja o vídeo do tenista

Número um mundial está em Turim para as ATP Finals, mas arranjou tempo para vibrar com o futebol

Um dos mais bem-sucedidos tenistas da história também pode vibrar com o futebol, em especial com a sua seleção. Foi isso que aconteceu a Novak Djokovic, que entrou em delírio com o triunfo da seleção sérvia que qualifica a equipa para o Mundial do Catar.

Em Turim para disputar as ATP Finals, Novak foi ruidoso a celebrar uma vitória sofrida, conquistada no minuto 90, que atirou Portugal para o play-off de acesso ao próximo Campeonato do Mundo.