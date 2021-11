Decisivo encontro de apuramento para o Mundial joga-se no domingo, no Estádio da Luz. Presidente do país promete prémio em caso de sucesso.

Aleksandar Vucic, presidente da Sérvia, deu um estímulo adicional à seleção de futebol do país para um bom desempenho frente a Portugal. É que, em caso de vitória e apuramento para a fase final, o grupo vai receber um milhão de euros de prémio adicional em relação ao que estava antes estipulado.

"Eu não posso dizer para vocês irem e jogarem. O que digo é para irem e vencerem. Terão meu respeito, seja qual for o resultado, se lutarem e derem o vosso melhor. Sei que farão isso", declarou Vucic aos jogadores, que retribuíram com forte aplauso.

Em igualdade pontual com a Seleção Nacional no Grupo A de apuramento para o Mundial, a formação da Sérvia só segue diretamente para o Catar caso vença domingo, na Luz, numa partida com início às 19h45. Um empate basta para Portugal e relegará os sérvios para o play-off.