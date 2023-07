ENTREVISTA, PARTE III - Avançado no Wolverhampton não esconde ambição de representar a Seleção principal de Portugal.

O Europeu sub-21 não correu muito bem a Portugal e Fábio já começa a olhar mais à frente. "Seria hipócrita se dissesse que não penso na Seleção principal", atirou.

"Acho que toda a gente ambiciona jogar na seleção principal e eu sou mais um. Seja nos sub-19, nos sub-20 ou nos sub-21, estarei sempre pronto para ajudar o nosso país. Defender as nossas cores perante milhões de pessoas é algo incrível. Seja nos sub-21 ou na Seleção A, que são as que posso representar, darei o melhor onde me quiserem. Farei de tudo esta época para poder lá estar", referiu.