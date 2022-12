"Seria gratificante para Portugal se Mourinho aceitasse treinar a Seleção"

Hugo Almeida, antigo internacional português, comenta a possibilidade de José Mourinho assumir a liderança da Seleção Nacional.

Numa altura em que a continuidade de Fernando Santos é um dos temas mais discutidos no futebol português, José Mourinho, treinador da Roma, tem sido apontado ao comando técnico da Seleção Nacional, caso a saída do atual selecionador se venha a confirmar.

Hugo Almeida, antigo internacional português, comentou tal possibilidade em declarações à Rádio Renascença.

"José Mourinho sempre disse que gostava treinar a equipa portuguesa. Nos últimos anos tem dito que ainda era cedo, não sei se é ou não a altura certa para ele, mas todos nós sabemos que José Mourinho é dos melhores treinadores do mundo e seria gratificante para Portugal se ele aceitasse treinar a seleção de Portugal", começou por dizer Almeida, que passou por clubes como FC Porto, Werder Bremen e Besiktas.

"Só ele pode decidir se quer abandonar a Roma ou manter os dois cargos, e se os dois lugares são benéficos para o trabalho dele. Só ele sabe se é capaz de estar a 100 por cento focado nos dois cargos. O que não será fácil, porque a Roma é uma das grandes equipas de Europa e as exigências são grandes. E, depois, estamos a falar de uma grande seleção [Portugal], que também não é fácil de gerir", continuou, antes de falar de Fernando Santos.

"Sabendo que as coisas não estão bem, e fala-se muito e com muita especulação sobre a saída ou não de Fernando Santos, e ao mínimo desaire que tenha, caso continue, vai ser um alvo muito grande a abater. Por isso mais vale cortar agora e começar uma nova etapa com uma pessoa nova do que estar a arrastar a situação. Depois vem ainda mais negatividade para a seleção", concluiu.