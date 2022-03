Sérgio Conceição não esquece a Seleção Nacional: "Parabéns, rapazes"

Poucos dias após ter eliminado a Turquia, numa das meias-finais, Portugal voltou a triunfar no Estádio do Dragão, no Porto, graças aos dois golos do médio Bruno Fernandes, aos 32 e 65 minutos.

A Seleção Nacional assegurou a qualificação para a fase final do Campeonato do Mundo de 2022, no Catar, ao vencer por 2-0 a Macedónia do Norte, na final do caminho C do play-off europeu.

Fazendo uso das redes sociais, Sérgio Conceição não demorou a parabenizar a seleção. "Vamos Portugal! Parabéns, rapazes!!", pode ler-se no Twitter do treinador portista.