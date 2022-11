Será possível ter Leão, Félix e Ronaldo juntos? A resposta de Fernando Santos

Declarações de Fernando Santos, selecionador nacional, em conferência de Imprensa de antevisão ao jogo de segunda-feira, com o Uruguai (19h00), a contar para a segunda jornada da fase de grupos do Mundial.

Rafael Leão, Félix e Ronaldo juntos, é possível? "Mas há alguma coisa impossível no futebol? Ninguém vem com rótulo de número 1, 2 ou 3. O Bernardo deu uma aula, até a mim. Têm de jogar de acordo com o jogo. Faz isto aqui, no clube e em todo o lado. O jogo é que vai mandar. Se tem sistema mais hibrido, se não tem, não há jogadores que não podem jogar, que têm de jogar... A questão não pode ser colocada ao nível individual. Tenho de olhar ao todo, foi o que fizemos com o Gana, com pequena variante. Na primeira parte, em que eu acho que jogámos muito bem, porque o Gana não chegou uma vez sequer a nossa área. Mas faltou-nos o que os meus jogadores têm para dar, que quero que façam, a imprevisibilidade, circulação mais rápida, um bocadinho lentos na circulação. Tivemos segurança extrema, mas podemos ter acelerando mais o jogo. Não é só entrar à esquerda, à direita, os laterais a subirem... Isso pode ser feito com uma dinâmica e fluidez maior. Estes jogadores têm tudo para fazer isso. Foi o que faltou para ser muito bom. A segunda parte, tivemos momentos que foram contrários. Passámos a fazer coisas mais acima nesse aspeto, o criar situações. E fizemos coisas já não tão boas, para não dizer outra coisa, noutros momentos do jogo. Eu prefiro a primeira parte, para ganhar. Se conseguir o salto qualitativo, fico feliz. Eu sei que eles têm disponibilidade total e estão totalmente focados nisso. Sabem o que se pede do jogo, são livres para jogar desde que as regras sejam cumpridas. Matraquilhos não podemos ser. Mas temos de defender bem, se os matraquilhos partirem é uma chatice."