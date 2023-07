"Sentimos que ficou algo por mostrar, agora já não há nada a fazer"

Redação com Lusa

Declarações de André Amaro, jogador da seleção portuguesa, após a derrota frente a Inglaterra, 1-0, nos quartos de final do Europeu de sub-21, resultado que ditou o afastamento de Portugal

Levantar a cabeça: "Não era, de longe, o que nós queríamos. Saímos um pouco frustrados por nem sequer termos conseguido [a qualificação para] os Jogos Olímpicos. Agora, temos de levantar a cabeça e descansar aquilo que cada um precisar."

Uma parte de avanço: "A primeira parte não foi nada daquilo que tínhamos planeado. Entrámos algo receosos, não estávamos a conseguir ter bola e, quando a tínhamos, estávamos a tomar decisões precipitadas. Ao intervalo, corrigimos o que tínhamos de corrigir e a segunda parte nada teve a ver com a primeira. Foi pena termos dado uma parte de avanço. Se tivéssemos estado no jogo todo como nesse segundo tempo, talvez saíssemos com outro resultado."

Algo por mostrar: "Sentimos que ficou algo por mostrar e que reunimos maior qualidade do que aquela que mostrámos. Agora, já não há nada a fazer. É descansar e apresentarmo-nos nos clubes."

Grupo unido: "Este grupo esteve sempre unido, apesar de as coisas não saírem como queríamos. Os laços foram crescendo. Foram 20 dias muito bons e há que levar algumas coisas boas."