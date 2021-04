Selecionador suíço rendido: "Portugal tem alguns dos melhores da Europa"

Mauro Lustrinelli, selecionador dos Sub-21 da Suíça, muito elogioso com o grupo de Portugal

A Suíça perderu com Portugal por 3-0, no último jogo da fase de grupos do Europeu de Sub-21, e o seu selecionador, Mauro Lustrinelli, ficou rendido ao talento luso.

"Defrontámos uma equipa muito forte. O nosso grupo é forte, mas hoje apanhámos pela frente alguns dos melhores jogadores da Europa. Guardaremos a atitude desta geração e tentaremos replicá-la no próximo ciclo. Foi uma campanha fantástica nestes dois anos e meio de trabalho comum. Saímos com muita satisfação e trouxemos aqui nove jogadores que irão poder participar na próxima campanha. Estamos a construir bases e a fazer com que ganhem experiências úteis", comentou.