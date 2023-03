Selecionador sub-19 após arranque positivo: "A ambição desta equipa é estar no Europeu"

Declarações de Joaquim Milheiro, selecionador nacional de sub-19, após o Portugal-Suécia (1-0), relativo à primeira jornada do Grupo 4 da Ronda de Elite de qualificação para o Campeonato da Europa.

Vitória: "Foi um resultado muito importante. Começar uma Ronda de Elite a vencer é um estímulo importante para o futuro. A ambição desta equipa, destes jogadores, é a de estar no Europeu. As grandes dificuldades surgiram na primeira parte. Nem sempre tivemos a intensidade e a agressividade ofensivas, características destes jogadores, e isso levou o jogo para um ritmo baixo, em que o adversário se sentiu confortável e procurou sobretudo jogar no nosso erro. Na segunda parte, conseguimos mais intensidade e dinâmica de corredores. As substituições deram-nos mais posse de bola e mais recuperações no meio-campo adversário. Colocámos mais jogadores junto à linha defensiva adversária e criámos várias oportunidades de golo. Na minha perspetiva, deveríamos ter marcado mais cedo, o que traria mais estabilidade emocional à equipa. Jogámos um bocadinho sobre brasas".

A Chéquia venceu a Croácia por 3-1 e vai ser o próximo adversário de Portugal: "A Chéquia é uma equipa com qualidade. O resultado reflete isso. Tem consciência da forma como defende e sai muito bem nas transições ofensivas. Tem jogadores com maturidade que sabem aproveitar o erro do adversário. Dois ou três jogadores podem resolver um jogo. Vamos recuperar bem para amanhã [quinta-feira] começarmos a pensar na abordagem estratégica. Será a nossa segunda final".