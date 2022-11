Selecionador sub-17: "Gostamos muito de formar a ganhar"

Declarações do selecionador Filipe Ramos após o jogo Portugal-Ilhas Faroé (3-0), da segunda jornada do Grupo 1 da primeira fase de apuramento para o Europeu de futebol de sub-17, disputado no Estádio Municipal da Bela Vista, no Parchal, em Lagoa.

A vitória: "Hoje voltámos a jogar bem. O resultado final não mostra a quantidade de oportunidades que desperdiçámos. As Ilhas Faroé não têm sofrido muitos golos, também pela maneira como defendem, todos à entrada da área. Hoje, se temos feito o quarto golo mais cedo, com as oportunidades que tivemos, o resultado era mais dilatado, mas estamos de parabéns e tenho orgulho neste grupo."

Opções: "Quase todos os jogadores tiveram oportunidade de jogar e estou muito satisfeito pelo comportamento deles e pela qualidade que apresentámos nestes dois jogos, tanto frente ao Cazaquistão [6-1] como hoje [sábado]."

Futuro: "Estamos na luta, somos primeiros e queremos ser primeiros no final do grupo. Dependemos só de nós. Vai ser um jogo diferente, frente à Eslovénia, uma equipa que demonstra qualidade, mas queremos ser primeiros para, depois, ficarmos no pote 1 [do sorteio da Ronda de Elite]."

Europeu: "Gostamos muito de formar a ganhar. Ainda não estamos no Europeu e esse é o objetivo que temos. Pelo trabalho que os jogadores têm desenvolvido até à data, merecem estar no Europeu, mas o futebol é sempre difícil e os jogos na próxima fase serão mais difíceis, frente a equipas mais fortes. Até ao apuramento, em março, vamos continuar a trabalhar - ainda temos o Torneio do Algarve - e vamos continuar a observar novos jogadores, que podem entrar neste grupo também."