Selecionador do Uruguai: "Creio que os quatro equipas têm possibilidades..."

Selecionador uruguaio, Diego Alonso, fala em "grupo equilibrado e todos podem passar"

O selecionador do Uruguai, Diego Alonso, considera que o Grupo H do Mundial'2022, no qual está inserido Portugal, é equilibrado e todas as equipas têm possibilidades de seguir para os oitavos de final.

"É um grupo muito equilibrado, no qual creio que os quatro têm possibilidades e são fortes. Estamos muito entusiasmados com o que pode vir a acontecer. Apostamos em ganhar os jogos que temos pela frente, mas será difícil superar qualquer uma das equipas. Fosse qual fosse o adversário, seria sempre bom", observou o técnico, de 46 anos, após ser conhecido o sorteio, realizado hoje em Doha.

O selecionador da seleção sul-americana, que conta com o benfiquista Darwin Núñez e os sportinguistas Coates e Ugarte, encara os confrontos com Portugal, Coreia do Sul [orientada por Paulo Bento] e Gana "com otimismo, muito respeito", mas realça "a confiança que tem na sua equipa".

Por fim, considera que o Mundial do Catar, a realizar entre 21 de novembro a 18 de dezembro, será "um pouco atípico, com os futebolistas a chegarem com menos carga [de jogos]".

Além de Darwin, Coates e Ugarte, o Uruguai conta com nomes temíveis, nomeadamente para a frente de ataque, como Edinson Cavani e Luis Suárez, sendo que, no meio-campo, fazem parte Fede Valverde, De Arrascaeta e Rodrigo Bentancur. Na defesa tem o experiente Diego Godín, Ronald Araújo e Giménez.

Portugal vai estrear-se no Grupo H em 24 de novembro, frente ao Gana, jogando depois em 28, com os uruguaios, que afastaram a equipa das quinas nos oitavos de 2018, e fechando em 2 de dezembro, face aos sul-coreanos, comandados pelo português Paulo Bento.

A seleção portuguesa de futebol vai disputar a oitava fase final, e sexta consecutiva, depois de 1966, 1986, 2002, 2006, 2010, 2014 e 2018, tendo como melhor registo o terceiro lugar da estreia, numa edição em que o "rei" Eusébio marcou nove golos.

Os comandados de Fernando Santos qualificaram-se ao vencerem o caminho C dos "play-offs" europeus, com triunfos caseiros face a Turquia (3-1 nas meias-finais) e Macedónia do Norte 2-0 na final), depois do segundo lugar do Grupo A, atrás da Sérvia.

A fase final do Mundial de futebol de 2022 realiza-se no Catar, de 21 de novembro a 18 de dezembro.