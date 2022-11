Fernando Santos diz que tema Ronaldo não mexe com o grupo: "Nunca ouvi uma conversa"

Declarações do selecionador nacional, antes do confronto com Gana, marcado para esta quinta-feira (16h00)

Cristiano Ronaldo: "Não estou incomodado com o tema Cristiano Ronaldo. Não vai tirar o foco. Vejo todos os jogadores focados e foi assunto que nem foi falado no espaço de trabalho, seja nos treinos, nas viagens ou quando estão em conjunto. Ainda hoje estavam 20 jogadores juntos, uns a ver o jogo Croácia-Marrocos e outros a jogar matraquilhos e nunca ouvi uma conversa. Não é tema. Agora, se quando estão no quarto e ligam para aqui ou para acolá, isso não sei. Podem ligar a quem quiserem. O importante é o foco e este espírito fantástico, muito convictos daquilo que têm de fazer, sabendo o que os espera e as dificuldades já no jogo com o Gana."

Dificuldade de vencer o Mundial: "Vencer uma competição destas é sempre muito difícil para qualquer equipa. Basta ver estes primeiros jogos para ver o que já aconteceu. Hoje em dia as equipas são muito fortes e já não há uma diferença tão grande NO caso do Gana, a maioria dos jogadores estão em grandes campeonato e estão habituados a questões táticas. Os treinadores também são de grande nível. Confiamos em nós e no nosso trabalho. Ainda hoje de manhã dizia aos jogadores que é como o código postal: meio caminho está andado, mas falta o resto, que é feito por eles dá dentro."