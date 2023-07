Selecionador de sub-19 vai fazer "algumas alterações" contra Malta

Portugal tem meias-finais garantidas, mas quer "continuar a evoluir".

O selecionador Joaquim Milheiro assumiu este sábado que a seleção portuguesa de futebol de sub-19 quer aproveitar o duelo com Malta para continuar a evoluir, apesar de já ter garantido o apuramento para as meias-finais do Europeu da categoria.

"Faz parte da nossa cultura de vitória, queremos continuar a crescer enquanto equipa. Respeitamos muito Malta e conhecemos o potencial do adversário. Queremos ser iguais a nós próprios, praticar bom futebol e sermos consistentes", disse o técnico, em declarações prestadas à assessoria de imprensa da Federação Portuguesa de Futebol.

Portugal defronta no domingo a anfitriã Malta, na terceira e última jornada do Grupo A, depois de somar duas vitórias, com Polónia (2-0) e Itália (5-1), que lhe permitiram garantir o primeiro lugar da poule e a passagem às meias-finais.

Ainda que Malta ocupe o último lugar do grupo, sem pontos e já sem qualquer possibilidade de seguir em frente, Joaquim Milheiro deixou um alerta.

"É o último jogo, jogam em casa, querem sair da competição com uma imagem diferente. Têm o público e famílias nas bancadas, portanto estarão altamente motivados. Compete-nos, com a nossa competência, ultrapassar os problemas do jogo e impor a nossa forma de jogar", referiu.

Depois de "duas vitórias muito importantes" e já com a presença nas meias-finais assegurada, o selecionador de sub-19 admitiu que vai "fazer algumas alterações", não só por uma questão de "abordagem estratégica", mas também para "proteger" os jogadores amarelados e gerir a "fadiga" acumulada em dois encontros que foram disputados sob "muito calor".

Já o avançado Herculano Nabian, de 19 anos, disse esperar "uma partida muito difícil para ambas as equipas" e admitiu estar a viver "uma experiência única" no Campeonato da Europa, que quer que termine com a conquista do troféu.

"Tem sido uma experiência única. Sou o mais velho aqui, com mais internacionalizações, mas nunca tinha vindo a um Europeu. São jogos especiais. Claro que sonho [com a conquista do Europeu]. Viemos todos com essa ambição", disse o jogador do Empoli.

Portugal, líder do Grupo A, com seis pontos, defronta Malta, ainda sem pontos, no domingo, a partir das 17:00 (hora de Lisboa), no Gozo Stadium, em Malta. À mesma hora, Polónia e Itália, ambas com três pontos, decidem entre elas qual o segundo classificado do grupo.

Nas meias-finais, a seleção portuguesa terá pela frente o segundo colocado do Grupo B, que integra Espanha (seis pontos), Noruega (quatro), Islândia (um) e Grécia (zero).