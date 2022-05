Selecionador de sub-17 corta quatro e assume convocatória final para o Europeu

Redação com Lusa

O defesa Tomás Marques, o médio Afonso Duarte e os avançados Gustavo Varela e João Rego ficaram hoje fora da convocatória final da seleção portuguesa de sub-17 para o Campeonato da Europa de futebol, em Israel.

O selecionador José Lima optou inicialmente por efetuar uma pré convocatória com 24 futebolistas durante a primeira fase da preparação, na Cidade do Futebol, em Oeiras, mas teria de "cortar" quatro nomes da lista, que apenas pode apresentar 20 elementos.

Desta forma, Tomás Marques e Afonso Duarte, ambos do Sporting de Braga, e Gustavo Varela e João Rego, que representam o Benfica, acabaram por ser os preteridos para o torneio continental, que irá decorrer entre os dias 16 de maio a um de junho, em Israel.

A equipa das "quinas", que integra o Grupo D, vai defrontar a Escócia (17 de maio), a Suécia (20), e a Dinamarca (23), durante a fase de grupos do Europeu da categoria, no qual as 16 seleções participantes estão divididas em quatro grupos e os dois primeiros de cada um qualificam-se para os quartos-de-final, que se disputam a 25 e 26 de maio.

Lista de 20 convocados:

Guarda-redes: Diogo Fernandes (FC Porto) e Francisco Silva (Sporting).

Defesas: Diogo Monteiro (Servette, Sui), João Muniz (Sporting), João Conceição (Benfica), Leonardo Barroso (Sporting), Luís Gomes (FC Porto) e Martim Fernandes (FC Porto).

Médios: Dário Essugo (Sporting), João Veloso (Benfica), João Gonçalves (Sporting de Braga), Manuel Mendonça (Sporting), Rafael Luís (Benfica) e Ussumane Djaló (Benfica).

Avançados: Afonso Moreira (Sporting), Ivan Lima (Benfica), José Rodrigues (Sporting de Braga), Rodrigo Ribeiro (Sporting), Tiago Andrade (FC Porto) e Vivaldo Semedo (Sporting).