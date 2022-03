Selecionador de Inglaterra aprecia um internacional sub-21: "Gostávamos de o ter..."

Fábio Carvalho, camisola 28 do Fulham, foi chamado aos sub-21 de Portugal

Redação com Lusa

Gareth Southgate assumiu, perante a Imprensa do país, que Fábio Carvalho (Fulham) não foi (novamente) convocado pela federação britânica por uma questão burocrática

Principal novidade na recente convocatória do selecionador sub-21 Rui Jorge, Fábio Carvalho, médio do Fulham que despertou o interesse do Liverpool em janeiro, figurava na lista de potenciais eleitos para a seleção secundária de Inglaterra.

A revelação foi feita pelo selecionador principal inglês Gareth Southgate, quando questionado, esta terça-feira, sobre o agora internacional sub-21 luso. "Gostamos dele e gostaríamos de o ter nos nossos sub-21, mas não tem passaporte inglês. Jogara nas nossas camadas mais jovens sem passaporte [inglês]", disse Southgate.

A não possibilidade de chamada de Fábio Carvalho deveu-se ao facto de não ter passaporte inglês. "Precisava, para jogar nos sub-21 [de Inglaterra], de passar nos testes e obter o passaporte. Como tal, não podemos selecioná-lo para os sub-21. Gostávamos de poder ter feito isso, mas agora ele está nos sub-21 de Portugal e não havia muito que pudéssemos fazer", juntou Southgate.

Fábio Carvalho, de apenas 19 anos e chamado pela primeira vez aos sub-21 de Portugal, mudou-se para Inglaterra em 2013, após três anos na formação do Benfica. Em 2015, ingressou no Fulham e, atualmente, representa a equipa principal, sob orientação de Marco Silva, pela segunda época seguida.

Em 2021/22, o médio, aposta regular do treinador português, tem dado particularmente nas vistas - mereceu elogios públicos de Jurgen Klopp - ao contabilizar oito golos e seis assistências em 29 jogos (26 titularidades).

A Seleção Nacional sub-21 defronta a Islândia (dia 25 de março), e defronta a Grécia, em Tripoli (dia 29), em jogos de qualificação para o Europeu de 2023.