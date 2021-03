Dragan Stojkovic diz que a equipa está apenas concentrada no duelo com o Azerbaijão, mas, questionado sobre o polémico jogo com Portugal, recuou no tempo e falou de um golo de Ronaldo, que diz ter sido em fora de jogo.

O polémico lance que marcou o final do encontro entre Sérvia e Portugal, de apuramento para o Mundial, continua ainda a dar muito que falar. Dragan Sojkovic, que após o encontro tentou desvalorizar o sucedido, foi esta segunda-feira confrontado de novo com a jogada e recordou uma partida anterior com a Seleção Nacional.

"A partida terminou 2-2 e não queremos pensar mais nisso. Estamos concentrados exclusivamente no duelo contra o Azerbaijão, que é o mais importante para nós agora. Mas, se compararmos situações polémicas, devo lembrar que Ronaldo marcou um golo contra a Sérvia em fora de jogo num jogo anterior. Os erros fazem parte do jogo, acontecem com todos. Falam sobre desculpas, sobre felicidade e assim por diante, mas é tudo tudo futebol", afirmou o selecionador da Sérvia.

"Não queremos perder tempo a pensar em coisas que já passaram. Estamos apenas interessados ​​no que se segue, que é o jogo de terça-feira à noite com o Azerbaijão", vincou Dragan Stojkovic.

O treinador refere-se ao triunfo de Portugal por 4-2 na Sérvia, em 2019, no apuramento para o Europeu, mais especificamente ao lance do 3-1 para a Seleção Nacional.