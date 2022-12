Seleção volta aos treinos: titulares frente à Suíça e Ronaldo em trabalho de ginásio

Suplentes no jogo com a Suíça trabalharam no relvado, à exceção de Ronaldo que também fez trabalho de ginásio.

A Seleção portuguesa volta aos treinos na manhã desta quarta-feira, depois da vitória por 6-1 sobre a Suíça, nos oitavos de final do Mundial'2022. Os jogadores que foram titulares frente aos helvéticos fizeram trabalho de recuperação no ginásio, tal como Cristiano Ronaldo, que desta vez ficou no banco de suplentes, tendo entrado na segunda parte.

Todos os outros jogadores suplentes, utilizados e não utilizados, trabalharam normalmente no relvado.

Danilo e Nuno Mendes realizaram tratamento às lesões.