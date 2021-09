Seleção um a um: Otávio deu dinamismo à construção de João Mário

Confira as notas atribuídas por O JOGO aos jogadores da Seleção portuguesa que estiveram em campo na vitória por 3-1 sobre o Catar.

Num jogo de caráter particular, Portugal venceu o Catar por 3-1

Anthony Lopes 5

Sofreu no primeiro quarto de hora, na altura em que o Catar esteve mais atrevido, mas, depois com a vantagem de Portugal, o ambiente na sua baliza ficou mais tranquilo. Não tinha como parar o golo de Abdelkarim.



Nélson Semedo 5

Não teve um início fácil por causa das incursões de Afif e de Almoez, que trocavam de flanco. A tendência mudou e assim ganhou fôlego para dar profundidade ao flanco direito.



Domingos Duarte 5

Faltou-lhe uma atitude mais agressiva nas poucas vezes em que a linha atacante do Catar teve coragem para abordar o último terço.