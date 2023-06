Seleção sub-21 não facilita: "A Geórgia é a melhor seleção do mundo"

Samuel Costa falou esta segunda-feira aos jornalistas e sobre o primeiro encontro no Europeu.

A seleção portuguesa de sub-21 encara a Geórgia como "a melhor seleção do mundo" e com a pretensão de máxima seriedade no jogo de estreia no Europeu da categoria, assumiu esta segunda-feira o futebolista Samuel Costa.

"Estamos preparados para a melhor Geórgia possível. É um adversário tão bom como os outros do grupo. A Geórgia é a melhor seleção do mundo, porque preparamos isso com a maior seriedade possível. Não controlamos se pode jogar este ou aquele, apenas pensamos no nosso trabalho e na humildade como grupo", afirmou o centrocampista.

A equipa das quinas abre o Europeu frente a um dos anfitriões, que conta ainda com uma extensa lista de pré-convocados, na qual se incluem jogadores que integram já a seleção principal, como Kvaratshkelia (Nápoles), o que causa ainda alguma indefinição.

"Sabemos que a margem de erro será muito pequena. Como equipa, temos de cuidar de todos os detalhes e ser o mais perfeitos possível. Os Países Baixos e a Bélgica não estão na nossa cabeça, só a Geórgia", realçou o médio, de 22 anos, natural de Aveiro.

Cumprida a terceira temporada ao serviço do Almería, e a primeira no principal escalão de Espanha, Samuel Costa frisou a "boa experiência" no clube, que o fez "crescer como jogador e pessoa", procurando chegar agora ao Europeu "da melhor maneira possível".

"O grupo está confiante e a treinar muito bem. Fisicamente, havia jogadores há muito tempo de férias, mas o corpo médico tem-nos posto alguns treinos para recuperarmos a forma física. Vejo o grupo muito confiante, só boas pessoas. Agora, é tentar focar no dia a dia e tentar chegar ao Europeu da melhor maneira possível", expressou o médio.

No apronto desta segunda-feira, Francisco Conceição subiu ao relvado da Cidade do Futebol com os restantes colegas, mas ainda trabalha de forma condicionada, enquanto Fábio Vieira se mantém ausente da concentração, à qual se junta quarta-feira, já depois de uma folga concedida no dia anterior e na véspera da deslocação para a capital da Geórgia, Tbilisi.

"O que tenho em mente todos os dias é o trabalho que posso fazer. Esta chamada é um orgulho para mim, é fruto do meu trabalho e estou agradecido por estar aqui a ajudar os meus companheiros", salientou o médio defensivo, que fez 33 partidas pelo Almería.

A 24.ª edição do campeonato da Europa de sub-21 vai ser disputada em três cidades da Geórgia e duas da Roménia, de 21 de junho a 08 de julho, com Portugal ainda em busca do seu primeiro êxito nesta categoria, após as derrotas nas finais de 1994, 2015 e 2021.

A equipa das "quinas" cumprirá os três desafios do Grupo A na capital da Geórgia, Tbilisi, sempre às 20:00 locais (17h00 em Portugal continental), defrontando os anfitriões, que se estreiam na prova (21 de junho), os Países Baixos, campeões em 2006 e 2007, (24) e a Bélgica (27).

Portugal precisa de terminar numa das duas primeiras posições da poule para aceder à fase seguinte do Europeu de sub-21, que reúne 16 finalistas pela segunda vez seguida e cuja decisão está prevista para 08 de julho, na Adjarabet Arena, em Batumi, na Geórgia.

Em disputa vão estar ainda três vagas para os Jogos Olímpicos de Paris'2024, das quais se excluem a França, apurada automaticamente como anfitriã, e a Inglaterra, inelegível.