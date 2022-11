Seleção sub-19 no segundo lugar do Torneio da UEFA após empate

Porém, já no período de compensação, aos 90+3, e após a expulsão do defesa luso Gonçalo Esteves, a Alemanha conseguiu alcançar o golo da igualdade

A seleção sub-19 portuguesa de futebol empatou a dois golos com a Alemanha na terceira e última jornada do Torneio Preparatório da UEFA, ficando no segundo posto, atrás do adversário desta terça-feira, que venceu o troféu.

Logo aos três minutos, Portugal abriu a contagem através de um penálti convertido com sucesso por Miguel Falé, e a vantagem da formação lusa manteve-se até ao segundo tempo, quando Damar, também de grande penalidade, empatou o marcador aos 50.

Quinze minutos depois, João Neves, "capitão" da jovem equipa das quinas, desviou a bola de cabeça para o fundo da baliza germânica, na sequência de um canto, devolvendo a vantagem a Portugal.

Porém, já no período de compensação, aos 90+3, e após a expulsão do defesa luso Gonçalo Esteves, a Alemanha conseguiu alcançar o golo da igualdade por intermédio de Leandro Morgalla e aproveitou a melhor diferença entre golos marcados e sofridos durante o torneio para levantar a taça.

Os alemães marcaram 12 tentos e sofreram dois, enquanto os portugueses apontaram seis e sofreram três.

O Torneio Preparatório da UEFA serve de preparação para a Ronda de Elite de acesso ao Campeonato da Europa, que irá decorrer na primavera de 2023.

Na próxima semana, em 08 de dezembro, Portugal vai conhecer os seus adversários, num sorteio marcado para as 10:00.

Na Ronda de Elite, as 27 seleções apuradas da primeira fase de qualificação juntam-se a Portugal, cuja participação na prova começa nessa fase, por ser cabeça de série.

Os vencedores dos grupos em ação na Ronda de Elite vão conquistar o direito de jogar a fase final, que vai decorrer em Malta, entre os dias 03 e 16 de julho do próximo ano.