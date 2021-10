"Seleção? Quem joga em Inglaterra, Espanha ou Itália pode ter vantagem competitiva..."

João Mário enaltece, em conferência de Imprensa, o nível do campeonato português, mas admite vantagem competitiva dos jogadores que atuam nas grandes ligas da Europa.

Luxemburgo depois do Catar: "Esse jogo conta três pontos, mas queremos primeiro abordar o particular que vamos ter [com o Catar]. Para quem jogar é sempre um orgulho e sempre um espaço de valorização. Estamos a preparar-nos para o Catar."

É mais difícil para quem joga em Portugal chegar à Seleção? "É uma pergunta difícil, não sei quais são os critérios do míster nesse aspeto, mas, olhando à realidade dos três grandes e do Braga, são clubes que jogam Champions e Liga Europa. O campeonato português é um bom campeonato, jogamos constantemente contra as melhores equipas da Europa nas provas internacionais. Não falta preparação a quem joga em Portugal. Mas, obviamente, temos grandes jogadores em grandes equipas e em campeonatos mais competitivos do que o português. Quem joga em Itália, Inglaterra ou Espanha pode, porém, ter alguma vantagem competitiva."

Análise aos adversários que se seguem: "Já jogámos contra as duas seleções. Ficámos a conhecer melhor o Catar, será certamente um bom jogo no sábado, temos presentes as dificuldades que tivemos no jogo do Luxemburgo. Temos de respeitar e de ter um grande equilíbrio. Temos de ganhar a qualquer equipa, mas respeitando todas as seleções."