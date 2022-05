Seleção preparou Espanha sem Danilo, que está lesionado, e com guardião dos sub-21

Celton Biai esteve às ordens de Fernando Santos, enquanto Rui Patrício ainda não chega. Selecionador voltou a não poder contar com Danilo

Foi sem Danilo, mais uma vez, que Portugal continuou a preparar o duelo com Espanha, referente à Liga das Nações.

O médio português fez trabalho de ginásio no sentido de recuperar de um traumatismo no pé esquerdo. Ainda não há qualquer informação oficial sobre se pode ou não defrontar Espanha, mas o problema não é grave.

Rui Patrício, que jogou há dois dias a final da Conference League, não entra ainda nas contas de Fernando Santos, que chamou Celton Biai, dos sub-21.

A par do guarda-redes da Roma, também Pepe, defesa-central do FC Porto, e Diogo Jota, avançado do Liverpool, só se juntam à equipa na segunda-feira.

Portugal defronta a Espanha na quinta-feira, às 19h45, e a comitiva lusa viaja para Sevilha no dia anterior.