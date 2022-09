Seleção portuguesa sub-19 vence e faz o pleno na Sérvia

Três triunfos no Torneio Stevan Vilotic-Cele.

A Seleção Nacional sub-19 fez o pleno no Torneio Stevan Vilotic-Cele, na Sérvia, ao somar três vitórias em três jogos. Esta segunda-feira, no derradeiro encontro da competição, e já com o primeiro lugar garantido, a turma portuguesa, orientada por Joaquim Milheiro, venceu a Finlândia por 2-1.

Os golos de Portugal foram apontados por Gustavo Sá e Rony Jansson, este último com um autogolo. Pelo meio a Finlândia ainda marcou por intermédio de Juho Talvitie.

Este torneio serviu de preparação para Ronda de Elite de acesso ao Europeu, que será disputada em 2023.