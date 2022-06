Seleção portuguesa sub-18 goleia Chéquia e conquista Torneio Internacional de Lisboa

Depois de ter vencido a Coreia do Sul, 5-1, e de ter empatado com a Noruega, 1-1, os pupilos de João Milheiro venceram a prova.

A seleção portuguesa de futebol sub-18 conquistou esta terça-feira o Torneio Internacional de Lisboa após golear a República Checa por 5-1, na terceira e última jornada, no Estádio Nacional, em Oeiras.

Depois de ter vencido a Coreia do Sul, pelos mesmos 5-1, e de ter empatado com a Noruega, 1-1, os pupilos de João Milheiro venceram a prova, beneficiando também do desaire dos nórdicos, por 3-2 com o conjunto asiático.

Os golos portugueses foram apontados por Jorge Meireles, aos três minutos, Carlos Borges (13), Yousseff Chermitti (26), Samuel Justo (28) e Gonçalo Esteves (35), enquanto David Jucenko, aos nove, apontou o único tento dos checos, que na altura valia igualdade a um.