Depois da eliminação no Mundial'2022, Portugal chegou este domingo, por volta das 17h40, ao Aeroporto Humberto Delgado.

A Seleção portuguesa já regressou a Portugal. Foi na tarde deste domingo, por volta das 17h40, que o avião que transportava a comitiva lusa aterrou no Aeroporto Humberto Delgado. Cá fora, cerca de 200 pessoas esperavam para ver os jogadores.

Os futebolistas portugueses foram cumprimentar as pessoas, deram autógrafos e tiraram fotografias. Pepe foi um dos mais aplaudidos e requisitados.

De recordar que Rui Patrício, Raphael Guerreiro, Cristiano Ronaldo, Rafael Leão, Bruno Fernandes, Matheus Nunes, Rúben Neves, Bernardo Silva, João Cancelo e Diogo Dalot não regressaram a Portugal com a restante comitiva da Seleção Nacional. Os dez jogadores foram autorizados a juntar-se às famílias no Catar e não viajaram com o resto da equipa.

Portugal foi eliminado do Mundial'2022 nos quartos de final, ao perder por 1-0 com Marrocos.