Seleção portuguesa recebe banho de carinho na saída rumo ao aeroporto

Comitiva viaja esta sexta-feira rumo ao Catar, palco do Mundial.

A seleção portuguesa recebeu um banho de carinho na manhã desta sexta-feira, na saída da comitiva da Cidade do Futebol rumo ao aeroporto, o que aconteceu pouco antes das 11h15. Muitos adeptos, maioritariamente crianças, deram força aos craques e aproveitaram para recolher alguns autógrafos, com Ronaldo, como sempre, no centro das atenções.

Os 26 eleitos de Fernando Santos e restante satff têm partida agendada para as 12h30, estando a chegada a Doha prevista para as 23h00 locais (20h00 em Portugal continental).

A estreia de Portugal no Grupo H está marcada para 24 de novembro, diante do Gana, antes de defrontar o Uruguai, em 28 novembro, e a Coreia do Sul, de Paulo Bento, em 2 de dezembro.

A 22.ª edição do Campeonato do Mundo arranca no domingo, com o duelo entre o anfitrião Catar e o Equador, para o Grupo A, e termina em 18 de dezembro.