Seleção portuguesa de sub-21 recebe Liechtenstein em Vizela

O Portugal-Liechtenstein, do Grupo D de qualificação para o próximo Campeonato da Europa de sub-21, vai realizar-se em Vizela, no dia 7 de outubro. A FPF anunciou ainda que a segunda partida da equipa terá início às 20h15, no renovado complexo desportivo daquela cidade, que também acolhe os jogos do Vizela na Liga Bwin.

Cinco dias depois da receção ao Liechtenstein, a seleção portuguesa de sub-21 visita Reiquiavique, onde defrontará a Islândia, a partir das 15j00 (hora de Lisboa).

Portugal arrancou a qualificação para o Euro'2023 na semana passada, tendo batido a Bielorrússia por 1-0, na Amadora, com um golo de Fábio Vieira, de grande penalidade.

Portugal ocupa o quarto lugar do grupo, com três pontos, embora com menos dois jogos do que o líder Chipre, que soma sete pontos, e do que a Grécia, segunda colocada, com cinco. A Islândia segue na terceira posição, com quatro pontos em dois jogos, enquanto Bielorrússia e Liechtenstein ainda não pontuaram.

O Campeonato da Europa de 2023 vai ser organizado por Roménia e Geórgia.