Seleção pode sonhar com o título mundial? "Desta vez, Portugal reúne essas condições"

Carlos Queiroz, em declarações à comunicação social portuguesa presente em Doha, no Catar, disse que "nunca jogadores em condições e de qualidade extraordinária se juntaram num determinado momento, com soluções para se chegar ao fim", ao contrário do que acontece agora.

O selecionador do Irão, o português Carlos Queiroz, em declarações à comunicação social portuguesa presente em Doha, no Catar, onde vai decorrer a fase final do Mundial'2022, abordou este sábado a qualidade existente na equipa treinada por Fernando Santos, que tem "sabido equilibrar as estrelas" lusas, sem se esquecer de referir que nunca Portugal reuniu "experiência e maturidade" como em 2022.

"Para a seleção portuguesa [o Mundial] vem num momento único na história do futebol português. Nunca jogadores em condições e de qualidade extraordinária se juntaram num determinado momento, com soluções para se chegar ao fim. Penso que, desta vez, Portugal reúne essas condições. Vencer, todos desejam, e penso que Portugal tem uma forma, tem qualidade, tem profundidade, experiência e maturidade que nunca tivemos. E tem o Fernando [Santos], que tem sabido equilibrar estes jogadores, estas estrelas. A forma está ali. Não há vencedores antecipados e aquela ponta de sorte que é necessária", concluiu.

O Campeonato do Mundo realiza-se no Catar, entre 20 de novembro e 18 de dezembro.

Portugal está integrado no Grupo H, juntamente com Uruguai, Gana e Coreia do Sul, de Paulo Bento, tendo estreia marcada na competição para 24 de novembro, diante dos ganeses, no Estádio 974, em Doha.