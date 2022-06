Seleção Nacional volta a jogar, agora com a surpreendente Chéquia

São apenas três os jogos em que as duas seleções se defrontaram, com duas vitórias para Portugal

Portugal recebe esta quinta-feira a Chéquia, num encontro da terceira jornada do grupo A2 da Liga das Nações, já classificada de outsider, depois de surpreender Suíça (2-1) e Espanha (2-2).

Depois do empate a um golo, em Sevilha, frente à Espanha, e da primeira vitória, face aos suíços (4-0), no Estádio José Alvalade, em Lisboa, e consequente liderança na poule, a Seleção Nacional defronta, na ronda três, um oponente com menos argumentos, mas que tem apresentado qualidade para lutar com os favoritos.

Os checos, que disputaram os dois primeiros jogos em casa, já conseguiram, porém, superar os suíços e, no domingo, estiveram a vencer os espanhóis por 1-0 e 2-1, cedendo o 2-2 apenas aos 90 minutos (golo de Iñigo Martínez).

Para hoje, é provável que Fernando Santos volte a fazer mudanças, ficando a dúvida se será contra os checos que João Cancelo, Pepe, Danilo, Bruno Fernandes e Otávio, titulares nos dois jogos realizados, vão ser poupados ou ter menos utilização. O lateral-direito e os dois centrais realizaram os 90 minutos em Sevilha (1-1) e Lisboa.

Portugueses e espanhóis são os principais favoritos a agarrar o primeiro lugar do grupo e o único que dará acesso à final four da prova, cuja primeira edição foi conquistada pela seleção nacional, no Porto, em 2019, mas os checos somam os mesmos quatro pontos dos lusos no primeiro posto.

São apenas três os jogos em que as duas seleções se defrontaram, com duas vitórias para Portugal, no Euro'2008 e no Euro'2012, e um desaire, no Euro'1996, decidido pelo famoso chapéu de Karel Poborsky a Vítor Baía.

O jogo entre Portugal e a Chéquia está marcado para as 19h45 e vai ser dirigido pelo esloveno Matej Jug.

Depois de enfrentar os checos, Portugal ruma a Genebra, onde irá jogar no domingo, naquele que será o segundo embate com os helvéticos.

A fase final da Liga das Nações realiza-se de 14 a 18 de junho de 2023, com os vencedores dos quatro grupos da Liga A, sendo que os últimos de cada um dos agrupamentos descem à Liga B.

