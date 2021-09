Seleção Nacional treina em Portugal e viaja para a Hungria

No sábado, Portugal defronta o Catar no Estádio Nagyerdei, em Debrecen, pelas 17:45

A seleção portuguesa realiza esta sexta-feira o último treino em território luso, em Almancil, Faro, viajando depois para a cidade húngara de Debrecen, onde no sábado tem agendado um encontro particular com o Qatar.

Na vitória diante da República da Irlanda (2-1), num encontro da quarta jornada do Grupo A da qualificação europeia para o Mundial'2022, o capitão Cristiano Ronaldo foi admoestado com o cartão amarelo, após tirar a camisola durante o festejo do golo que "selou" o triunfo sobre os irlandeses e, uma vez que foi segundo nesta fase de apuramento, fica obrigado a cumprir um jogo oficial de castigo e foi dispensado.

Além do jogador dos ingleses do Manchester United, Portugal já tinha perdido Ricardo Pereira, Gonçalo Inácio e Pedro Gonçalves, todos devido a lesão, relativamente ao lote inicial de 25 convocados por Fernando Santos, sendo que, agora, o grupo está reduzido a 23.

O campeão da Europa em 2016 tem a última sessão de treino em Portugal agendada para as 10h00, no campo do Vale do Garrão, em Almancil, antes da conferência de imprensa de antevisão ao jogo particular com os qataris, a partir das 12:00, no Hotel Ria Park, com a presença do selecionador e um jogador.

No sábado, Portugal defronta o Catar no Estádio Nagyerdei, em Debrecen, pelas 17:45, num encontro que será dirigido pelo húngaro Grego Bogár, retomando a qualificação na terça-feira, com o Azerbaijão, em Baku, em jogo da quinta jornada.

Portugal ocupa a liderança do grupo A, com 10 pontos, mais três do que a Sérvia, que ainda não jogou, enquanto o Luxemburgo, que venceu o Azerbaijão por 2-1, é terceiro, com seis, seguindo-se irlandeses e azeris, sem qualquer ponto somado.