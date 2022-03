Seleção Nacional sub-18 bate Macedónia do Norte e conquista Torneio Internacional do Porto

Festejo português após conquista do Torneio Internacional do Porto

Equipas das Quinas conclui participação na prova na terça-feira, diante da Eslováquia

A Seleção Nacional de sub-18 conquistou este domingo o Torneio Internacional do Porto, a uma jornada do fim, ao vencer a Macedónia do Norte por 3-1, em jogo da segunda ronda, disputado em Paços de Ferreira.

Portugal inaugurou o marcador aos 16 minutos, através de uma grande penalidade concretizada por Jorge Meireles, mas os macedónios empataram por Besar Gudjufi, aos 20, antes de a equipa das Quinas assegurar o triunfo com golos de Samuel Justo, aos 77, e Herculano Nabian, aos 88.

A Seleção Nacional, que tinha goleado por 5-0 a Geórgia na estreia, totaliza seis pontos e já assegurou o primeiro lugar, uma vez que a Macedónia do Norte e a Eslováquia - que empatou 0-0 com a lanterna-vermelha Geórgia - somam apenas dois e já não poderão vencer o torneio.

O encontro no escalão de sub-18 entre Portugal e Macedónia do Norte realizou-se dois dias antes de as representações principais dos dois países se defrontarem na final do caminho C dos play-offs europeus de qualificação para o Mundial'2022, na terça-feira, no Estádio do Dragão, no Porto.

Na terceira e última jornada da prova, que se vai realizar também na terça-feira, a equipa das Quinas vai defrontar a Eslováquia, em Lousada, enquanto a Macedónia do Norte enfrentará a Geórgia, na Maia.