Seleção Nacional sub-17 vence Bulgária e fica às portas do Euro'2022

Basta um empate, na última jornada, para Portugal carimbar o apuramento para o Europeu

A Seleção Nacional sub-17 venceu esta sexta-feira a Bulgária, por 2-1, em Tondela, e basta-lhe agora um empate, na última jornada, para o apuramento direto para o Campeonato da Europa de 2022.

No Estádio João Cardoso, Marinov adiantou os búlgaros com um golo logo aos dois minutos, com Portugal a chegar ao empate aos 29, por intermédio de Ussamane Djaló, com Gustavo Varela a confirmar a reviravolta no marcador com um golo aos 86.

Portugal entrou praticamente a perder, com Marinov a aproveitar a alguma apatia da defesa portuguesa e a finalizar com êxito, após assistência de Trung Do.

Os comandados de José Lima demoraram alguns minutos a entrar no jogo, mas, até final, dominaram a seleção da Bulgária, e só o guarda-redes Aleks Bozhez, com um punhado de defesas de grande qualidade, e o desacerto na finalização iam impedindo Portugal de marcar.

O empate surgiu aos 29 minutos, numa recarga oportuna de Ussamane Djaló e, aos 44 minutos, Rodrigo Ribeiro ainda acertou no poste, mas Portugal foi empatado para o intervalo.

Na segunda parte, acentuou-se o domínio luso e Gustavo Varela, lançado por José Lima no jogo aos 84 minutos, na primeira vez que tocou na bola fez o golo da vitória, aos 86 minutos, numa recarga vitoriosa a um remate de Ussamane Djaló, que o guarda-redes búlgaro não segurou.

No outro jogo do Grupo 8, a Finlândia bateu, em Penalva do Castelo, a República da Irlanda por 3-2, deixando as contas do apuramento em aberto para a última jornada, com Portugal a defrontar na terça-feira, 29 de março, a Finlândia, no Fontelo.

Aos portugueses, que somam seis pontos, contra os três de Bulgária e Finlândia, segunda e terceira classificadas, basta um empate para garantirem o primeiro lugar e marcarem presença no Europeu 2022 de Sub-17, que se vai jogar em Israel.