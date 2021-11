Seleção Nacional reunida na Cidade do Futebol

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

A Seleção Nacional está desde esta noite de segunda-feira na Cidade do Futebol com vista a preparar os jogos com a Irlanda e a Sérvia.

Para esta terça-feira, está anunciado um treino, pelas 10h30 - 15 minutos abertos -, sendo que ntes, pelas 10h00, terá lugar uma conferência de imprensa com um jogador.

Recorde a lista de convocados

Guarda-redes - José Sá (Wolverhampton Wanderers FC), Diogo Costa (FC Porto) e Rui Patrício (AS Roma);

Defesas - João Cancelo (Manchester City), Nélson Semedo (Wolverhampton Wanderers FC), Diogo Dalot (Manchester United), Nuno Mendes (PSG), José Fonte (Lille OSC), Pepe (FC Porto) e Rúben Dias (Manchester City);

Médios - Danilo Pereira (PSG), João Palhinha (Sporting CP), Matheus Nunes (Sporting CP), William Carvalho (Real Betis), Rúben Neves (Wolverhampton Wanderers FC), Bruno Fernandes (Manchester United), Renato Sanches (Lille OSC) e João Moutinho (Wolverhampton Wanderers FC);

Avançados - Bernardo Silva (Manchester City), Gonçalo Guedes (Valencia CF), João Félix (Atlético Madrid), André Silva (RB Leipzig), Cristiano Ronaldo (Manchester United), Diogo Jota (Liverpool FC) e Rafael Leão (AC Milan).