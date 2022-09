Seleção Nacional regressa aos treinos com uma boa notícia

Redação com Lusa

João Félix ainda não tinha treinado com o grupo, devido a problemas físicos, mas já esteve às ordens de Fernando Santos esta manhã.

Portugal iniciou na manhã deste domingo a preparação para o último encontro do Grupo A2 da Liga das Nações, diante da Espanha, num treino, ainda em Praga, que contou com João Félix, enquanto os titulares frente à República Checa foram poupados.

O avançado do Atlético de Madrid ainda não tinha treinado com o grupo, devido problemas físicos, mas já esteve às ordens do selecionador Fernando Santos.

Além de Félix, o técnico teve à disposição no relvado do Estádio Strahovsky os suplentes utilizados e aqueles que não foram opção na goleada imposta aos checos (4-0), em Praga, enquanto os titulares realizaram trabalho de recuperação.

Durante os primeiros 15 minutos abertos aos jornalistas, o grupo de disponíveis realizou os habituais exercícios de aquecimento com bola.

Durante a tarde, pelas 16h00 (15h00 em Lisboa), a comitiva lusa viaja para o Porto.

No sábado, na Fortuna Arena, em Praga, os lusos golearam os checos por 4-0 com golos de Diogo Dalot, aos 33 e 52 minutos, Bruno Fernandes, aos 45+2, e do suplente utilizado Diogo Jota, aos 82.

Portugal lidera a poule A2, com 10 pontos, contra oito da Espanha, que foi derrotada em Saragoça, por 2-1, pela Suíça (terceira, com seis), enquanto os checos são últimos, com quatro.

Na terça-feira, Portugal recebe a Espanha, em Braga, a partir das 19h45.

A formação das Quinas, vencedora da primeira edição da Liga das Nações, em 2019, ao bater na final os Países Baixos, precisa de vencer o agrupamento para chegar à final four da terceira edição, sendo que a segunda foi conquistada pela França, numa final com a Espanha, em 2021.

Os quatro vencedores dos grupos da Liga A qualificam-se para a fase final, que inclui meias-finais, final e partida de atribuição do terceiro lugar. A final four da terceira edição da prova será realizada em junho de 2023.