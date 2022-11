Seleção Nacional prepara estreia no Mundial com uma ausência no treino

Portugal estreia-se no Mundial de 2022 na quinta-feira (16h00), diante do Gana. No treino desta terça-feira, somente Nuno Mendes não trabalhou no relvado.

A Seleção Nacional encontra-se a preparar a estreia no Mundial de 2022, diante do Gana, na quinta-feira.

O treino desta terça-feira ficou marcado pela ausência de Nuno Mendes no relvado, a contas com uma mialgia de esforço.

Os restantes 25 jogadores estiveram às ordens de Fernando Santos, com vista ao jogo que terá lugar na quinta-feira, às 16h00

Portugal está incluído no grupo H do Mundial de 2022, juntamente com o Uruguai, Gana e Coreia do Sul. Após a estreia diante dos ganeses, a Seleção Nacional defronta a congénere sul-americana na segunda-feira (19h00) e termina a fase de grupos diante do conjunto orientado por Paulo Bento, no dia 2 novembro (15h00).