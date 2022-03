Seleção Nacional na 12.ª fase final e sexto Mundial de rajada

Festa de Portugal no final do jogo

A Seleção Nacional garantiu, com um 2-0 à Macedónia do Norte, a 12.ª presença consecutiva em fases finais de Europeus e Mundiais, e sexta em campeonatos do Mundo, ao qualificar-se para a edição de 2022.

Depois de falhar o Mundial de 1998, Portugal esteve na principal competição de seleções em 2002, 2006, 2010, 2014 e 2018 e nos Europeus de 2000, 2004, como anfitrião, 2008, 2012, 2016 e 2020, disputado em 2021 por culpa da covid-19.

Antes, a formação das quinas só tinha estado em dois Mundiais, em 1966, numa estreia em que logrou um terceiro lugar que jamais repetiu, e 1986, e em outros tantos Europeus, em 1984, também numa estreia com pódio, e 1996, na primeira aparição da "geração de ouro", falhando 21 fases finais.

Em contraste com estas quatro presenças nas primeiras 26 edições - não disputou a qualificação para o Mundial de 1930 -, Portugal já vai, assim, num perfeito "12 em 12", mantendo lá longe o último falhanço, o Mundial de 1998.

As presenças lusas tornaram-se uma "formalidade", mas a história já foi a oposta para a equipa das "quinas", que falhou nas primeiras oito qualificações (Mundiais de 1934, 38, 50, 54, 58 e 62 e Europeus de 1960 e 64).

À nona tentativa, a seleção lusa logrou, finalmente, qualificar-se, para o Mundial de 1966, sob o comando de Eusébio da Silva Ferreira, autor de sete dos nove golos lusos - os outros foram de Coluna e Jaime Graça.

Mesmo com o "rei", Portugal não conseguiu dar sequência ao irrepetível terceiro lugar conseguido em Inglaterra e entrou em novo ciclo de oito falhanços, agora para os Europeus de 1968, 72, 76 e 80 e os Mundiais de 1970, 74, 78 e 82.

A primeira presença lusa num Europeu - já o sétimo - aconteceu em 1984, graças a um triunfo final por 1-0 sobre a União Soviética, selado por Jordão, de penálti, após falta sobre Chalana no limite da área.

Seguiu-se novo apuramento, agora para o Mundial de 1986, na sequência do célebre "deixem-me sonhar" do "bom gigante" José Torres. O "milagre" aconteceu em Estugarda, onde a formação das "quinas" venceu a RFA por 1-0, com um golão de Carlos Manuel e várias bolas nos ferros de Manuel Bento.

Após duas meias-finais nas duas primeiras fases finais (1966 e 1984), Portugal saiu, porém, envergonhado do México, face ao tristemente célebre "caso Saltillo" e os falhanços voltaram - Europeus de 1988 e 92 e Mundiais de 1990 e 94.

Já com a geração de ouro, os campeões mundiais de juniores de 1989 e 1991, Portugal voltou em 1996, ao Europeu, de novo em Inglaterra, mas, dois anos depois, ainda desperdiçou mais um Mundial, o de 1998, num trajeto marcado pela injusta expulsão de Rui Costa, hoje aniversariante (50 anos), pelo francês Marc Batta, na Alemanha.

A ausência do Campeonato do Mundo disputado em França ainda é, no entanto, o derradeiro falhanço português.

Participações de Portugal em fases finais de Mundiais e Europeus

Prova / Resultado

Mundial 2022 / (qualificado)

Europeu 2020 / Oitavos de final

Mundial 2018 / Oitavos de final

Europeu 2016 / VENCEDOR

Mundial 2014 / Primeira fase

Europeu 2012 / Meias-finais

Mundial 2010 / Oitavos de final

Europeu 2008 / Quartos de final

Mundial 2006 / 4.º lugar

Europeu 2004 / Finalista vencido

Mundial 2002 / Primeira fase

Europeu 2000 / Meias-finais

Mundial 1998 não se qualificou

Europeu 1996 / Quartos de final

Mundial 1994 não se qualificou

Europeu 1992 não se qualificou

Mundial 1990 não se qualificou

Europeu 1988 não se qualificou

Mundial 1986 / Primeira fase

Europeu 1984 / Meias-finais

Mundial 1982 não se qualificou

Europeu 1980 não se qualificou

Mundial 1978 não se qualificou

Europeu 1976 não se qualificou

Mundial 1974 não se qualificou

Europeu 1972 não se qualificou

Mundial 1970 não se qualificou

Europeu 1968 não se qualificou

Mundial 1966 / 3.º lugar

Europeu 1964 não se qualificou

Mundial 1962 não se qualificou

Europeu 1960 não se qualificou

Mundial 1958 não se qualificou

Mundial 1954 não se qualificou

Mundial 1950 não se qualificou

Mundial 1938 não se qualificou

Mundial 1934 não se qualificou

Mundial 1930 não participou