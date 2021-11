Seleção Nacional inicia preparação para a Irlanda com uma ausência de peso

Bernardo Silva não subiu ao relvado na manhã desta terça-feira.

A Seleção Nacional iniciou esta terça-feira a preparação para o jogo frente à Irlanda, primeiro de dois embates decisivos na qualificação para o Mundial'2022, com uma ausência.

Bernardo Silva, jogador do Manchester City, foi o único dos 25 convocados a não subir ao relvado, devido a uma mialgia de esforço, não estando por isso à disposição de Fernando Santos.

Durante os primeiros 15 minutos abertos à comunicação social, o selecionador português, Fernando Santos, dividiu o grupo de convocados em dois, para realizarem os habituais exercícios com bola, à exceção dos três guarda-redes, que efetuaram trabalho específico junto de uma das balizas.

Portugal defronta a República da Irlanda na quinta-feira, em Dublin, e no domingo recebe a Sérvia, no Estádio da Luz, em Lisboa, nos dois últimos encontros do Grupo A de qualificação para o Mundial'2022.

Portugueses e sérvios são os únicos com possibilidades de se apurarem diretamente para o Mundial'2022, tendo em conta que Luxemburgo (seis pontos), República da Irlanda (cinco) e Azerbaijão (um) já estão matematicamente afastados da corrida à fase final do torneio.

Se vencer ou empatar em Dublin, a formação das quinas só precisa de pontuar face à Sérvia para se qualificar e, se perder com os irlandeses, necessita de bater os sérvios.

A fase de grupos da qualificação europeia termina este mês e o vencedor de cada um dos 10 grupos apura-se diretamente para a fase final, enquanto os segundos classificados vão disputar os play-offs de apuramento, aos quais se juntarão dois vencedores de grupos da Liga das Nações que não consigam qualificar-se diretamente para a fase final ou para os play-offs.