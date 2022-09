Seleção Nacional de Sub-20 perde com a Itália

Esforços finais de Portugal, não foram suficientes para garantir o empate

A Seleção Nacional de Sub-20 perdeu com a Itália, 1-2, no primeiro de dois jogos de preparação. A seleção italiana abriu o marcador aos 17 minutos por intermédio de Casadei, jovem médio que atua no Chelsea, que respondeu a um cabeceamento vindo da direita e apontou o primeiro no Estádio Municipal José Martins Vieira, em Almada.

Aos 6' Volpato, colocou Portugal em maiores dificuldades ao fazer o 2-0, novamente com um cabeceamento, desta vez de canto.

Porém, Portugal não se rendeu, e aos 77 minutos de jogo, Martim Tavares, ganhou um pénalti pelo segundo jogo consecutivo e Renato Veiga converteu com um "Panenka".

Passados quatro minutos, Gabriele Mulazzi viu o segundo amarelo e acabou expulso, deixando a Itália reduzida a 10 elementos.

Portugal ainda colocou o pé no acelerador, mas não foi o suficiente para igualar os italianos. Aos 88` Rodrigo Beirão foi expulso e no último minuto de jogo, Martim Tavares levou vermelho direto após uma confusão com Fontanarosa, que levou o segundo amarelo e foi igualmente expulso.

Jogo realizado no Estádio Municipal José Martins Vieira, Almada.

Portugal - Itália, 1-2.

Ao intervalo: 0-1.

Marcadores:

0-1 Casadei (17');

0-2 Volpato (65')

1-2 por Renato Veiga de g.p. (78')

Portugal: João Carvalho, Rodrigo Beirão, Christian Marques, Flávio Nazinho, Renato Veiga, Martim Neto, Matchoi Djajó (Pedro Santos, 67'), João Tomé - Cap., Rodrigo Gomes, Joelson Fernandes (Ricardo Marques, 67') e Luís Semedo (Martim Tavares, 67').

(Suplentes: Eduardo Esteves, Guilherme Montoia, Gabriel Rodrigues, Gustavo Mendonça, José Muller, Diogo Cabral, Diogo Abreu, Martim Ferreira).

Treinador: Bino.

Itália: Gioele Zacchi, Zanotti (Gabriele Mulazzi, 46'), Fontanarosa, Diego Coppola (Fiumiano, 61'), Duccio Innocenti (Montevago, 57), Cesare Casadei, Samuele Giovane, Giovanni Fabbian, Cher Ndour (Terraciano, 57'), Ambrosino (Volpato, 57'), Leonardo Cerri.

(Suplentes: Eduardo Esteves, Jacopo Sassi, Casolari, Terraciano, Turicchia, Fazzini, Luciano Valente, Pietro Passador, Pieragnolo, De Nipoti).

Treinador: Carmine Nunziata

Árbitro: Ricardo Baixinho (AF Lisboa)

Ação disciplinar: Cartão amarelo mostrado a Joelson Fernandes (41'), Zanotti (41´), Flávio Nazinho (61'), Rodrigo Beirão (63'), Samuele Giovanne (76').

Vermelho a Gabriele Mulazzi(81´), Rodrigo Beirão(88´), Martim Tavares(90+7´), Fontanarosa (90+7´).