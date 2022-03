Seleção Nacional de sub-18 goleia Geórgia no Torneio Internacional do Porto

Macedónia do Norte é o próximo adversário

A Seleção Nacional de sub-18 goleou esta sexta-feira a congénere da Geórgia por 5-0, no primeiro jogo do Torneio Internacional do Porto, disputado no Estádio 25 de abril, em Penafiel.

A equipas das Quinas chegou ao intervalo a vencer por 3-0, graças aos golos de Hugo Oliveira, à passagem da meia hora, por Herculano Nabian, aos 39 minutos, e por Hugo Félix, aos 44, e na segunda parte ampliou o resultado para 5-0, com um bis de Gustavo Sá, aos 74 e 78.

Os próximos jogos de Portugal para o Torneio Internacional do Porto disputar-se-ão no domingo, frente à Macedónia do Norte, a partir das 17h, no Estádio Capital do Móvel, em Paços de Ferreira, e na terça-feira perante a Eslováquia, às 11h, no Estádio Municipal de Lousada.

