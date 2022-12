Seleção Nacional ajudou a entregar um milhão de euros de refeições

Movimento solidário "Todos os Passos Contam" contou com o apoio e participação da Seleção Nacional

Ponto final e tempo de fazer contas à iniciativa "Todos os Passos Contam", idealizada pela Galp e que contou com o apoio da Seleção Nacional.

A ideia passava por transformar em refeições qualquer quilómetro percorrido, por qualquer pessoa e em qualquer lugar. No final, a campanha angariou um milhão de refeições para famílias em situação de carência alimentar.

A distância percorrida pelos jogadores da Seleção Nacional nas cinco partidas que a equipa disputou no Mundial do Catar, bem como no jogo de preparação com a Nigéria, também foi convertida em cabazes (700).

Todos os cabazes angariados serão doados à Rede de Emergência Alimentar.