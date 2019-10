Seleção Nacional adapta-se ao palco do jogo com a Ucrânia

A Ucrânia lidera o Grupo B, com 16 pontos, à frente de Portugal, que segue no segundo lugar, com 11, mas com menos um jogo que a formação de leste.

A Seleção Nacional cumpre este domingo o habitual treino de adaptação ao relvado ao Estádio Olímpico de Kiev, palco do duelo com a Ucrânia, na segunda-feira, do Grupo B de qualificação para o Euro'2020.

Portugal, que chegou no sábado à capital ucraniana, tem uma sessão agendada para as 17h30 locais (15h30 em Portugal continental), com os primeiros 15 minutos a serem abertos à comunicação social.

Antes, às 16h30 (14h30), no mesmo recinto, o selecionador Fernando Santos e um jogador ainda a designar vão falar aos jornalistas, em conferência de imprensa.

No sábado, os jogadores que foram titulares frente ao Luxemburgo fizeram trabalho de recuperação e nem subiram ao relvado da Cidade do Futebol, em Oeiras, naquele que foi o primeiro treino com a presença de André Gomes e em que Mário Rui apareceu pela primeira vez sem limitações.

O segundo Ucrânia-Portugal da história está agendado para as 21h45 locais (19h45) e vai ser arbitrado pelo inglês Anthony Taylor.