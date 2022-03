A Seleção realizou esta manhã o primeiro treino no Estádio do Dragão, onde na quinta-feira defronta a Turquia. Apenas Pepe, infetado com covid-19, não treinou.

Fernando Santos, selecionador de Portugal, teve 24 jogadores disponíveis no treino desta quarta-feira, o primeiro no Estádio do Dragão e o último antes do duelo com a Turquia. O defesa-central Pepe, infetado com covid-19, foi o único ausente.

O embate com os turcos está marcado para as 19h45 de amanhã e conta para a meia-final do play-off de acesso ao Mundial'2022. O vencedor defronta Itália ou Macedónia do Norte.

O selecionador português faz hoje, a partir das 12h30, a antevisão à partida.