Seleção está "contente" com a nova forma de jogar, mas "treinador há só um"

Declarações de Bernardo Silva, jogador da Seleção de Portugal, na antevisão ao encontro com o Luxemburgo, agendado para as 19h45 de domingo e relativo à segunda jornada da fase de qualificação para o Euro'2024.

Como sente o grupo, está motivado? "Sinto o grupo muito bem. Estão todos muito motivados depois de uma desilusão. Ser eliminados do Mundial nunca é fácil. Tivemos um período de reflexão e foi duro para todos. Mas é futebol. Perdemos muito mais vezes do que ganhamos. Seguimos muito motivados. As gerações vão mudando, vão aparecendo novos jogadores. E estamos todos muito motivados para dar o melhor por Portugal."

Novo sistema de jogo: "Só fizemos um jogo, não sabemos se vai ser sempre assim. Eu estou muito habituado a mudanças de sistema, fazemos isso quase em todos os jogos no Manchester City. É muito indiferente para mim. Todos os sistemas podem ser ofensivos ou defensivos. Vamos procurar sempre ser uma Seleção dominante, que controlo os jogos. Sinto-me confortável e os jogadores estão muito contentes com a nova forma de jogar."

Na Bélgica diziam que Martínez deixava os jogadores darem a opinião sobre a forma de jogo: "Treinador há só um e nós seguimos o mapa que ele dá. O trabalho dele é organizar a equipa para irmos para o campo e sabermos o que fazer. Mas no futebol há momentos em que, dentro de campo, temos de arranjar soluções para os problemas desses momentos. Em que temos de ser um bocadinho treinadores para comunicarmos entre nós e resolvermos as questões. Mas treinador há só um e os jogadores seguem o caminho a 100%. Se não for assim, acaba por ser difícil ganhar se não formos pelas ideias do líder."

Valor do Luxemburgo: "Dou muito valor, porque já senti dificuldades contra eles. Tenho muito respeito pela equipa, mas também muita vontade de fazer melhor e amanhã controlar, dominar, criar ocasiões e fazer golos."