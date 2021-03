Seleção de Sub-21 sem limitações e já de olho na Inglaterra

Portugal prepara jogo com Inglaterra com grupo inteiro no relvado

A Seleção Nacional de sub-21 treinou esta sexta-feira com o grupo completo em Kodeljevo, no arranque da preparação para o jogo com a Inglaterra, da segunda jornada do Grupo D do Campeonato da Europa.

Durante o período de 15 minutos abertos à comunicação social, a equipa realizou exercícios com bola, tendo estado os titulares da vitória de quinta-feira sobre a Croácia (1-0), os suplentes e o trio de guarda-redes separados em grupos distintos.

Tal como aconteceu na véspera da partida da estreia, o treino de Portugal não passou despercebido à comunidade local, com quase duas dezenas de populares presentes nas imediações do Estádio de Atletismo e Futebol de Kodeljevo para observar os jogadores.

O distanciamento social nem sempre foi cumprido face ao atual contexto pandémico, num país que já vacinou 10% dos 2,1 milhões de habitantes e começou a desconfinar há um mês, apesar da recente subida do número de casos de infeção pelo novo coronavírus.

Portugal realizará o treino de adaptação ao Estádio Stozice, em Ljubljana, palco do desafio com a Inglaterra, no sábado, às 18:00 locais (17:00 em Lisboa), uma hora após a videoconferência de imprensa de antevisão, feita por Rui Jorge e um atleta a designar.

O jogo com os ingleses, derrotados na quinta-feira pela Suíça (1-0), é no domingo, a partir das 21:00 locais (20:00 em Lisboa), com arbitragem do francês François Letexier.

Finalistas vencidos em 1994 e 2015 e ausentes da edição de 2019, os lusos têm de ficar numa das duas primeiras posições para entrarem na ronda eliminatória (quartos de final, meias-finais e final), destinada às oito melhores seleções, de 31 de maio a 06 de junho.

Portugal pode assegurar desde já uma dessas vagas disponíveis, desde que derrote a seleção dos "três leões" e a Suíça se imponha no embate com a Croácia, aprazado para o mesmo dia, às 18:00 locais (17:00 em Lisboa), em Koper, na Eslovénia.